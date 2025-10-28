Популярна в България и Европа марка приключва с ръчните скорости

Skoda е на път да се сбогува с един от ключовите елементи, които правят моделите ѝ по-достъпни. Чешката фирма вече е информирала служителите си в централата си в Млада Болеслав за важно решение, което засяга не само чешката, но и други марки от групата Volkswagen. То засяга производството на скоростни кутии.

Skoda вече е една от най-важните компании в групата, тъй като не само произвежда автомобили, но и проектира и произвежда най-малките двигатели, използвани във Volkswagen, включително тези, поставяни на най-малките модели на Audi. Едновременно с това чехите са и лидери в производството на скоростни кутии.

Марката обаче също е засегната от новата стратегия да намаляване на разходите на VW Group. След като произведе не по-малко от девет милиона пет- или шестстепенни ръчни трансмисии от 2000 насам, Skoda е на път да се сбогува с тях. Устройството, известно като "MQ 200", е на път да бъде премахнато от производство, но това няма да стане наведнъж, а постепенно, като първо производството ще бъде намалено.

Точната дата е неизвестна, но е известно, че от ноември тази година, според двуседмичното списание на синдиката на Skoda, ще започне постепенното премахване на съществен елемент за по-малките модели на марката, който несъмнено ги прави по-евтини. Но трябва да се вземе предвид и друг въпрос. През 2024 Skoda произведе повече от един милион трансмисии, от които почти 355 000 бяха ръчни, а около 711 000 - седемстепенни автоматични DSG с двоен съединител.

Реалността е, че от известно време продажбите на автомобили с ръчни трансмисии намаляват значително, като се набляга повече на удобството на автоматичните трансмисии. Затова не е изненадващо, че този тип трансмисия изчезва.

Логично е всяко спиране на производството да води до съкращаване на персонала в една от фабриките. Спирането на производството на тази скоростна кутия ще приключи с третата фабрична смяна - нощната, но Skoda засега не обмисля съкращения. Според източници, чешката марка планира да компенсира производството на ръчни скоростни кутии в централния завод в Млада Болеслав с производството на електрически трансмисии, пише "Аутомедия".

