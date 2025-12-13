Билд: Милиарди евромонети от България

От 1 януари България официално влиза в еврозоната и става 21-вата държава, която въвежда единната европейска валута. Събитието е историческо – не само за икономиката, но и за националната идентичност, защото българските символи ще заживеят в портфейлите на милиони европейци.

Немският „Билд“: „Еврото получава ново попълнение“

Елитното германско издание „Билд“ посвети специален материал на българските евромонети. „Еврото получава ново попълнение. Така че не се учудвайте, ако нови монети зазвънят в портфейла ви“, пише авторът Томас Рьотемайстер. Публикацията подчертава, че макар времената в страната да са турбулентни – с оставка на правителството след протести – въвеждането на еврото е неизбежна стъпка, която поставя България в сърцето на европейската икономика.

Символите върху българските евромонети

Дизайнът на новите монети е своеобразен разказ за българската духовност и културно наследство:

- 2 евро – Паисий Хилендарски, монахът, който пробуди националното съзнание със своята „История славянобългарска“.

- 1 евро – Свети Иван Рилски, покровителят на българите, изобразен с кръст и свитък – символ на вярата и знанието.

- 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента – Мадарският конник, уникалният скален релеф от VIII век, включен в списъка на ЮНЕСКО.

Така българските монети носят три ключови послания – духовност, история и културна памет.

България в семейството на еврото

С присъединяването си към еврозоната България влиза в общото обращение на над 141 милиарда евромонети. Скоро към тях ще се добавят нови милиарди с български символи. Това означава, че всеки европеец, който се вгледа внимателно в ръцете си при плащане, може да открие Паисий, Иван Рилски или Мадарския конник.

Европа и националната идентичност

Докато шест държави от ЕС – Полша, Унгария, Швеция, Дания, Чехия и Румъния – запазват собствените си валути, България избра да вплете своите символи в общата европейска история. Евромонетите са не просто платежно средство, а визитна картичка на България пред света.

