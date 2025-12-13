Компания готви голяма инвестиция. Нов завод в наше село

Фирма с над 25-годишен опит подготвя следващата си стъпка за растеж.

Компанията „Нова Трейд“ има намерение да реализира значителна инвестиция на територията на община Сливен, като изгради модерен завод за бутилиране на напитки върху част от терена на бившата консервна фабрика в Гавраилово. Това съобщиха от пресцентъра на общината.

Кметът на Сливен Стефан Радев се срещна с финансовия директор на „Нова Трейд“ Иван Иванов и приветства инвестиционните намерения на компанията.

„Нова Трейд“ е с над 25-годишен опит в производството на напитки и силно присъствие както на българския, така и на международния пазар. Фирмата е част от групата „Готмар“, един от най-големите производители на пластмасови изделия в страната.

В рамките на срещата бяха обсъдени конкретни възможности за инвестиции, като кметът представи и проекта за изграждане на Индустриалния парк в Сливен и плановете за неговото бъдещо разширяване.

Припомняме, че вече има първи заявен инвестиционен интерес към терен в Индустриалния парк в Сливен. Инвеститорското намерение е подадено от дружеството „Болид“ ООД – компания със седалище в Стара Загора, специализирана в търговията със строителни и изолационни материали.

