Той беше най-богатият в света. Но загуби 25 млрд. за един ден

Когато печелиш, не знаеш какво губиш. И обратното. Доказа го Лари Елисън, съосновател и най-голям акционер на американската компания Oracle.

След като преди два месеца стана най-богатия човек на света, днес вече е на трето място като само за ден загуби 25 милиарда долара. Причината е, че акциите на Oracle паднаха с 11% в рамките на денонощие, пише Блумбърг.

Капиталът му се оценява на 258 милиарда долара.

Причината за срива е тримесечен доклад, в който, наред с други неща, отчете рязко увеличение на капиталовите разходи за създаване на центрове за данни, използващи технологии за изкуствен интелект и друго оборудване. Докладът повдигна опасения, че разходите на компанията не се превръщат в печалба толкова бързо, колкото биха искали инвеститорите, и предизвика масова разпродажба на акции на Oracle.

Разходите на Oracle за центрове за данни за тримесечието бяха около 12 милиарда долара, спрямо 8,5 милиарда долара през предходния период, като анализаторите прогнозираха такива разходи за тримесечието да бъдат 8,25 милиарда долара.

Oracle разработва софтуер за бази данни и работи в областта на облачната инфраструктура Лари Елисън притежава около 41% от бизнеса.

Лари Елисън за кратко през септември изпревари изпълнителния директор на Tesla Илон Мъск по капитал и за първи път стана най-богатият човек в света. Тогава, благодарение на растежа на акциите на Oracle, състоянието на Елисън нарасна с 101 милиарда долара на ден, достигайки 393 милиарда долара.

Това беше най-голямото увеличение на богатството за един ден в историята на индекса на милиардерите. Активите на Мъск по същото време бяха оценени на 385 милиарда долара.

Загубите на Елисън от падащите акции на Oracle идват изненадващо точно днес, когато милиардерът се ангажира да подкрепи предложението на сина си Дейвид Елисън да купи Warner Bros. Discovery, една от най-големите филмови и телевизионни компании в Холивуд, за 108 милиарда долара.

Компанията на Дейвид, Paramount Skydance, реши да се конкурира с Netflix за правото да притежава медийни марки, включително Warner Brothers, HBO и CNN, пише Bloomberg.

Миналата седмица стрийминг услугата Netflix обяви сделка за покупка на Warner Bros. за 82,7 милиарда долара, или 27,75 долара на акция.

Тази седмица Paramount Global се обърна към акционерите на Warner Bros. Discovery с оферта за покупка на цена от 30 долара на акция. В същото време Paramount заяви, че $30 на акция не са най-доброто и не е окончателната оферта, което може да доведе до продължителна битка между Paramount и Netflix за активи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com