Той беше най-богатият в света. Но загуби 25 млрд. за един ден
Битката за медийните империи разклати капиталовите пазари в САЩ
Следете всички новини, анализи и коментари за Лари Елисън. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Битката за медийните империи разклати капиталовите пазари в САЩ
81-годишният Лapи Eлиcън вече е най-богатият човек на планетата. Кой е той?
Какво правят богатите хора с парите си различно от това, за което чуваме по новините? Въпреки грандиозните си банкови сметки, те са обикновени хора, к...