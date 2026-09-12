Всичко за Лари Елисън

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Щуротиите на богаташите

Щуротиите на богаташите

Какво правят богатите хора с парите си различно от това, за което чуваме по новините? Въпреки грандиозните си банкови сметки, те са обикновени хора, к...

06 декември | 22:20
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