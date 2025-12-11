Тръмп превзе Европа! „Политико“ го обяви за лидер на Стария континент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оглави престижната класация на „Политико“ за най-влиятелните личности в Европа за 2026 г. Изданието традиционно номинира фигури, които определят бъдещето на Стария континент, но този път американският държавен глава не просто намери място в списъка, а зае първата позиция и разтърси европейските политически елити.

Как един американец стана най-влиятелен в Европа

Политико отбелязва, че макар Тръмп да не е европейски лидер, действията му са преначертали курса на континента. Акцентът пада върху ролята му в мирните преговори за Украйна, сближаването с Путин, митата срещу ЕС и острите критики към европейските миграционни и политически политики. Според изданието сянката на Тръмп ще продължи да тегне над европейските столици и през 2026 г., оформяйки ключови решения в отбраната и сигурността.

В челната десетка: Фредериксен, Мерц, Льо Пен, Путин

След Тръмп в класацията се нареждат лидери, които вече са белградени като двигатели на промяната в Европа. Датската премиерка Мете Фредериксен, новият канцлер на Германия Фридрих Мерц, крайно-дясната лидерка Марин Льо Пен и руският президент Владимир Путин оформят топ 5. Веднага след тях са Найджъл Фараж, Урсула фон дер Лайен, новият шеф на НАТО Марк Рюте, италианската премиерка Джорджа Мелони и британският премиер Киър Стармър.

Зеленски и Макрон падат драматично

Един от най-шокиращите моменти в класацията е спадът на украинския президент Володимир Зеленски, който миналата година беше сред водещите политически фигури, а сега е чак на 14-о място. Още по-изненадващо е присъствието на френския президент Еманюел Макрон едва на 19-а позиция. На 20-а е Марио Драги, който дори не заема официален пост, но продължава да влияе чрез доклади и участия в международни аналитични форуми.

Разширен списък с лица, които ще движат Европа

Списъкът включва общо 28 имена, сред които Виктор Орбан, Кая Калас, новият премиер на Чехия Андрей Бабиш, финландският президент Александер Стуб, полският държавен глава Карол Навроцки, президентът на ФИФА Джани Инфантино, икономистът Габриел Зюкман и нидерландският политик Роб Йетен.

Миналогодишната победителка, италианският премиер Джорджа Мелони, този път е извън топ позицията си, но остава в челната десетка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com