Паричен поток потича към 3 зодии с идването на 2026

Според прогнозата на известния астролог Павел Глоба, до пролетта на 2026 г. 3 зодии ще навлязат в изключително силен финансов цикъл, ще изпитат стабилност, паричен поток и нови източници на доходи за първи път от дълго време.

КОЗИРОГ – пробив и стабилност

Козирозите навлизат в период на увеличени доходи, признание и бизнес напредък.

Работата, започната в края на годината, носи конкретни резултати.

множество клиенти

по-големи позиции

по-стабилен паричен поток

Глоба съветва: не пропускайте възможности и поемете отговорност – наградата е голяма.

ТЕЛЕЦ – възможност, която променя всичко

Телецът ще получи финансова възможност, която е чакал от дълго време.

Възможни са:

нова работа

по-добра заплата

допълнителен доход

инвестиция, която се отплаща

Астрологът казва: не се колебайте - само един смел ход отваря нов източник на доходи.

СКОРПИОН – пари чрез хора и сделки

Скорпионите растат чрез:

договори

партньорства

преговори

договори за продажби и бизнес

Парите идват от сътрудничество и контакти, а една оферта може да бъде повратна точка.

Глоба съветва: не се колебайте да кажете „да“ на разговорите, връзките и работата в мрежа.

