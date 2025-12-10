Паричен поток потича към 3 зодии с идването на 2026

Според прогнозата на известния астролог Павел Глоба, до пролетта на 2026 г. 3 зодии ще навлязат в изключително силен финансов цикъл, ще изпитат стабилност, паричен поток и нови източници на доходи за първи път от дълго време.
КОЗИРОГ – пробив и стабилност
Козирозите навлизат в период на увеличени доходи, признание и бизнес напредък.
Работата, започната в края на годината, носи конкретни резултати.
множество клиенти
по-големи позиции
по-стабилен паричен поток
Глоба съветва: не пропускайте възможности и поемете отговорност – наградата е голяма.
ТЕЛЕЦ – възможност, която променя всичко
Телецът ще получи финансова възможност, която е чакал от дълго време.
Възможни са:
нова работа
по-добра заплата
допълнителен доход
инвестиция, която се отплаща
Астрологът казва: не се колебайте - само един смел ход отваря нов източник на доходи.
СКОРПИОН – пари чрез хора и сделки
Скорпионите растат чрез:
договори
партньорства
преговори
договори за продажби и бизнес
Парите идват от сътрудничество и контакти, а една оферта може да бъде повратна точка.
Глоба съветва: не се колебайте да кажете „да“ на разговорите, връзките и работата в мрежа.
