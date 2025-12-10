Лора Караджова отново обиди тежко баща си!

Родилката Лора Караджова дължи цялата си популярност и кариера на баща си Йордан Караджов, но очевидно не се чувства длъжна да му се отблагодари с някакъв жест. Преди дни тя роди третото си дете, което обаче отново не е кръстено на своя дядо.

Певицата стана майка на момченце, което кръсти Никола. Според запознати името е избрано в знак на уважение към един от родителите на бащата на детето Марсел Рохас.

За Данчо обаче никой отново не се сети. За трети път той не получава уважението, за което мечтае всеки дядо от неговото поколение – да кръстят внучето поне с неговата начална буквичка.

Уви, явно на Лора изобщо не й пука за баща й, на когото дължи всичко в този живот. Другите й две деца носят имената Матео и Алиса и пак нямат общо с името Йордан, нито дори със съкратения му вариант Данчо.

Припомняме, че това е второто семейство на Лора Караджова. За първи път тя се обвърза сериозно с треньора по сноуборд Валентин Славов, от когото е първото й дете Алиса. С него обаче постоянно се караха за пари, защото той печелеше малко и в крайна сметка се разделиха.

Сега е с диджея Марсел Рохас, от когото са двамата й сина Матео и Никола. Този път певицата изглежда доволна от избора си.

Според слуховете фронтменът на „Сигнал“ Данчо Караджов бил много разочарован, че нито едно от трите му внучета не е кръстено поне частично на него. Той обаче сам си е виновен, защото във „ВИП Брадър“ преди 7 години се видя, че е възпитал една неособено интелигентна и умна дъщеря, за която явно е трудно да се сети да прояви уважение към собствения си баща, пише Клюки.бг.

