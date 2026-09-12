Лора Караджова отново обиди тежко баща си!
Поредно разочарование за Йордан Караджов
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Поредно разочарование за Йордан Караджов
Инцидентът станал близо до Орландо
Младият Мик също е пилот от Формула 1
Разговорите не са били продуктивни, но все пак са започнали
14-годишен уби баща си с нож в сливенското село Драгоданово. Драмата се разигра в нощта срещу неделя, научи Стандарт". Иван А. е наръгал баща си Стефа...