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Син уби баща си с нож

Син уби баща си с нож

14-годишен уби баща си с нож в сливенското село Драгоданово. Драмата се разигра в нощта срещу неделя, научи Стандарт". Иван А. е наръгал баща си Стефа...

18 октомври | 18:44
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