Наш именит треньор смая народа с обидите към играчите си
Илиян Илиев не беше на себе си от издънката на Черно море
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Илиян Илиев не беше на себе си от издънката на Черно море
Кои сънародници нарече малоумници
Това се отнася е за европейските граждани
Нарече лидерите безотговорни
Поредно разочарование за Йордан Караджов
„Безмозъчна главо!“ – избухна Василев от трибуната, след като „Възраждане“ обвини МЕЧ, че осигурили кворума за „Лукойл“
С какви епитети нарече Стефан Ботев
Двамата започнаха да си разменят обиди тази седмица
Той често минава граници на приличието, но този път прекали
Манол Пейков запали фитила на "Възраждане"
В опита си да направи анализ на армията
Какво казаха те за чиновниците
Жестоки обиди към него, майка му и починалия му баща
Позицията на председателя на Народното събрание
Радостин Василев мина всякакви граници
Патакламата отново е между групата на "Възраждане" и ППДБ
Кои са хубавиците, които са толкова възмутени
Кое го накара да ги нарече така
Имаше заплахи като в казармата
Скопие е фатално зависимо от Белград, а Белград от Москва