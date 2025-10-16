Шеф Петров обиди брутално легендарен щангист

Наш готвач с гаменски уклон към словесните атаки отново напомни за себе си.

Шеф Петров предизвика вълна от реакции в социалните мрежи с остър и саркастичен пост, насочен срещу президента на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев. Поводът — скандала с Карлос Насар.

Шеф Петров сподели личен спомен, датиращ още от 1986 година, в който известният готвач описва младия тогава щангист като „наивен и алчен селяндур, станал лесна жертва на измамници в София".

"Този го помня как '86-та слезе на Централна гара в София и го беше страх да се качи на трамвай... Беше облечен като овчар и имаше 220 лева. Искаше с тях да си купи и дънки, и яке – и точно тази алчност му изяде главата", пише Петров.

В колоритния си разказ той твърди, че Ботев е бил измамен от „ченчаджии" в района на Пиротска и ЦУМ, след като се подлъгал да купи несъществуващи дънки и дънково яке. „Толкова бързо го завъртяха на 'Двоен вход', че после плачеше като дете", допълва шефът, описвайки как останалите щангисти, сред които и легендарният Наим Сюлейманоглу, се опитали да му помогнат.

Петров завършва публикацията с язвителния израз: „Алчността на един чобанин е доживотна присъда", като според последователите му това е директна ирония към настоящото ръководство на федерацията и поведението на нейния президент.

Нека обаче не забравяме, че какъвто и да е, Стефан Ботев е от великите щангисти, донесли много слава на България, преди да емигрират. А снобските манджи на Петров и цял живот да не ги куснеш, може само да спечелиш...

