Голямата новина! Лео Меси създава собствен футболен турнир

Меси стартира „Купата“ в Маями

Осемкратният носител на "Златната топка" и световен шампион с националния отбор на Аржентина Лионел Меси обяви създаването на собствен футболен турнир за юноши, наречен "Купа Меси". Той обяви новината в профила си в Инстаграм.

Турнирът ще се проведе в Маями от 9 до 14 декември. Участие са потвърдили аржентинските Ривър Плейт и Нюелс Олд Бойс, Интер Маями, испанските Барселона и Атлетико Мадрид, английските Челси и Манчестър Сити, както и Интер Милано.

Футболна легенда с мисия за бъдещето

38-годишният Меси играе за Интер Маями от 2023 година. По време на кариерата си е носил екипите на Барселона и Пари Сен Жермен. С Барселона нападателят спечели десет титли на Испания, четири в Шампионската лига и три Световни клубни първенства на ФИФА. Аржентинецът има осем награди "Златна топка".

С националния отбор на Аржентина той стана шампион на Световното първенство през 2022, Копа Америка през 2021 и 2024, "Финалисима" 2022 и Олимпийските игри през 2008 година.

