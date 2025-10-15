В Левски готвят чистка! Двама изхвърчат

Шефовете на Левски готвят чистка през зимната пауза на първенството. Първи в списъка на "сините" управници е Фабио Лима. Бразилското крило не влиза в плановете на Хулио Веласкес и е нежелан в отбора.

"Сините“ искат да се разделят по някакъв начин с крилото, защото от една страна не играе, а от друга е в Топ 3 по заплати. По неофициални данни Лима, който беше привлечен на „Герена“ по настояване на бившия треньор на тима Николай Костов, взима 16 000 евро, което е далеч над средното ниво на месечни възнаграждения в Левски.

Добрата новина за „сините“ е, че договорът на бразилеца, който вече рядко попада дори в групата на тима, е до края на настоящия сезон. Иначе казано – от януари до 30 юни „сините“ ще трябва да платят грешни 100 000 евро на Фабио Лима.

Именно заради това Левски вече търси нов отбор на крилото, а надеждите са, че ще се намери такъв в Бразилия. Клубът е готов да пусне играча и без трансферна сума, но проблемът е, че в страната на кафето едва ли ще се намери отбор, който да предложи адекватна заплата, която да накара крилото да си тръгне без бой от Левски.

Заради това най-вероятно ще се стигне до разтрогване по взаимно съгласие, което ще струва поне две заплати компенсация на „сините“ и то в най-добрия случай. Към днешна дата в Левски са твърдо убедени, че Фабио Лима е ненужен и по един или друг начин той ще си тръгне около Нова година.

На „Герена“ имат подобни планове и за Патрик Мислович. Словакът като цяло не играе слабо, когато се появи в игра, но стилът му не отговаря на изискванията на Хулио Веласкес за вътрешен халф, пише gol.bg.

Испанецът иска и двамата в средата на терена да са биткаджии, което е много далеч от характеристиката на Мислович, който също дойде в отбора по настояване на Николай Костов. Той обаче не взима грамадна заплата като тази на Фабио Лима и заради това раздялата с него не е приоритет като тази с бразилеца. Няма да е изненада обаче, ако словакът също напусне Левски около Нова година.

