Двоен трансферен удар в Левски

Шефонете на Левски стягат сериозна зимна селекция с цел да детронират Лудогорец.

От "Герена" вече са отправили запитване до ПСВ Айндховен за привличането на двама млади футболисти. Става въпрос за играчи от дублиращия състав на гранда от Нидерландия.

Двамата играчи са следени от скаути на сините от няколко месеца и попадат в профила, който клубът търси - млади, атлетични и с потенциал за развитие, съобщава "Тема Спорт".

Преговорите се водят с идеята единият от тях да дойде под наем още през зимата, а вторият - през лятото, ако първият адаптационен период мине успешно. Ръководството на Левски вижда в тази стратегия възможност да укрепи конкуренцията в атакуващите позиции и да добави повече динамика в играта на отбора.

Сините вече имат изграден контакт с представители на ПСВ, като се очаква разговорите да продължат през следващите седмици. Ако трансферите се осъществят, това ще бъде поредна стъпка в усилията на клуба да създаде по-модерен и подмладен състав с перспектива за бъдещето.

