Саудитска Арабия отново на световното по футбол

Футболна треска завладя Близкия изток, след като Саудитска Арабия си осигури поредно участие на най-голямата сцена в света.

В драматична вечер в Джеда тимът на Ерве Ренар отново доказа, че се превръща в постоянна сила в азиатския футбол. Кралството ще има честта да представи региона на Мондиала през 2026 г., който ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада.

Саудитците оцеляха в битката с Ирак

Отборът на Саудитска Арабия се класира за трети пореден и общо седми път за участие на световното първенство по футбол.

В решителен мач от четвъртата фаза на квалификациите в зона Азия, игран в Джеда, саудитите, водени от френския специалист Ерве Ренар, удържаха равенство 0:0 като домакини на Ирак. И двата отбора завършват с по 4 точки квалификационната група, но Саудитска Арабия продължава към Мондиала през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада благодарение на повечето си вкарани голове.

За Ирак пък предстои бараж на разменено гостуване срещу ОАЕ през ноември, който ще определи участника в интерконтиненталния плейоф през март.

Осмият азиатски представител на Мондиал 2026

Саудитска Арабия е осмият отбор, който се класира за финалите на световното първенство догодина от зона Азия. Преди това сториха Япония, Република Корея, Австралия, Иран, Узбекистан и Йордания в редовната фаза на квалификациите, както и Катар в допълнителната фаза.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com