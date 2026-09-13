Краят на една ера: Меси каза тежки думи за Аржентина
Ще го гледат щастливците фенове на Интер Маями
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Ще го гледат щастливците фенове на Интер Маями
Илияна Йотова поздрави и българския ансамбъл за двата бронзови медала от финалите
Това е първи медал за България от шампионата
Възпитаничка е на легендарен треньор
Разследване на „Дейли Телеграф“ показва, че плащането е направено по време на мандата му като генерален секретар на УЕФА, но той отрича
Европа обсъжда бойкот на световното първенство
Близо 600 бойци от 30 държави се сражават в сянката на замъка Спьотруп
Международната федерация по футболна история и статистика обяви аржентинската легенда за най-добрия играч на световното
Доклад разкрива необичайни залози за милиони долари, червени картони, решения на VAR и мачове, поставени под специално наблюдение
Певицата впечатли с безупречна визия
„Гаучосите“ не отправиха нито един удар за 90 минути, докато Испания обсипа вратата им с 20 опита
ФИФА разпределя рекордните 871 милиона долара, а за първи път победителят ще получи и специални шампионски пръстени
Победителят във финала между Аржентина и Испания ще получи специални шампионски пръстени по подобие на Супербоул
Екипът от финала през 1958 г. стана вторият най-скъп в историята на футболните търгове
От пържолите преди мач до персоналните менюта на бъдещето
Постъпката коства на лидера на "петлите" червен картон
Ла Фурия е единственият отбор на Мондиал 2026 без допуснат гол и вече мечтае за втора световна титла
Съперник на африканците ще бъде победителят от срещата между Франция и Парагвай
Те започват още тази вечер
Стивън Еустакио се превърна в герой за домакините с попадение в добавеното време