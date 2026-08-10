Още едно златно момиче на България. Виктория покори света!

България има нова световна шампионка! 17-годишната Виктория Ангелова спечели златния медал в тройния скок на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджийн, Орегон.

Младата ни състезателка, възпитаничка на легендарния треньор Георги Помашки, стигна до титлата с впечатляващ опит от 13.91 метра при насрещен вятър от 1.9 м/сек.

Ангелова направи серия от шест опита: фаул, 12.75 м, 13.14 м, 13.05 м, 13.06 м и решаващите 13.91 метра, които й донесоха световното злато.

Българката остави Румъния и Испания зад себе си

На второ място завърши румънката Дария Винчеану с 13.70 метра, а бронзът отиде при испанката Ана Естрела де Леон, която постигна 13.58 метра.

За Ангелова това е втори голям международен триумф само за няколко седмици.

На 19 юли тя спечели европейската титла за девойки под 18 години в Риети, Италия. Тогава българката постигна 13.98 метра – най-добрия резултат в света за годината при девойките.

България отново е сред световния елит

Със златото на Виктория Ангелова България се нарежда в топ 15 на шампионата.

Страната ни беше представена от рекорден за XXI век състав от 15 атлети. Освен Ангелова още двама българи стигнаха до финали – Зинга Барбоза Фирмино, шеста в тройния скок, и Димо Андреев, завършил 12-и в хвърлянето на чук.

Смесената щафета на 4х100 метра в състав Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова постави национален рекорд в дисциплината.

Християн Касабов пък записа най-бързото бягане на 110 метра с препятствия в историята на българската атлетика – 13.23 секунди, макар резултатът да не беше признат за рекорд заради попътен вятър над допустимата граница. Той зае престижното 10-о място в полуфиналите.

Още една българска глава в историята

Световната титла на Ангелова я нарежда до имената на редица легендарни български атлети, триумфирали на световни първенства за юноши и девойки под 20 години.

Сред тях са Светла Димитрова-Пищикова, Ива Пранджева, Илиян Илиев, Нора Иванова, Тереза Маринова, Петър Дачев, Георги Иванов, Тезджан Наимова, Александра Начева и Пламена Миткова.

А сега към този списък се добавя и Виктория Ангелова – момичето, което само на 17 години скочи право към световния връх.