Саръбоюков отново е на подиума в Диамантената лига

Божидар Саръбоюков продължи силното си начало на сезона в Диамантената лига и спечели бронзов медал в скока на дължина в китайския град Сямън. Европейският шампион в зала от Апелдоорн 2025 записа 8,29 метра още в първия си опит и този резултат се оказа достатъчен за място на подиума. Българинът направи още един успешен скок от 8,12 метра, а останалите му четири излизания в сектора бяха фаулове. Отличието идва само дни след второто му място в Шанхай, където откри летния сезон с 8,07 метра.

Саръбоюков влезе в надпреварата срещу изключително силна конкуренция и отново показа, че вече е постоянен фактор сред най-добрите в света. Националният рекордьор на България остана само на три сантиметра от второто място, което беше за световния шампион от Доха 2019 и сребърен медалист от Токио 2025 Таджей Гейл от Ямайка с 8,32 метра.

Победата в Сямън взе голямата звезда в дисциплината Милтиадис Тентоглу. Двукратният олимпийски шампион от Токио 2020 и Париж 2024 и световен първенец от Будапеща 2023 спечели със 8,46 метра, което е и рекорд на турнира. Гръкът направи само три опита, но това му беше достатъчно, за да контролира състезанието.

Настоящият световен шампион от Токио 2025 Матия Фурлани остана четвърти с 8,28 метра. Италианецът получи травма в задната част на бедрото при четвъртия си опит и не успя да продължи участието си. Така Саръбоюков задържа мястото си на подиума в състезание, в което всеки сантиметър в челото имаше решаващо значение.

За българина предстои още натоварена програма в най-престижната лекоатлетическа верига. Той има потвърдени участия на 4 юни в Рим, на 10 юли в Монте Карло, на 21 август в Лозана и на 27 август в Цюрих. След среброто в Шанхай и бронза в Сямън Саръбоюков вече влиза в следващите стартове със самочувствие на атлет, който не просто участва в елита, а се бори за медали във всяко състезание.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com