Това е новият треньор на Ливърпул?

Бъдещето на Арне Слот в Ливърпул е повече от несигурно. Според информации от Англия столът на нидерландския специалист сериозно се клати, а ръководството на „червените“ вече е набелязало негов заместник – Андони Ираола.

От известно време се знае, че испанският треньор почти сигурно ще напусне Борнемут след края на сезона, а интерес към него не липсва. И напълно заслужено. „Черешките“ впечатлиха с изключително силно представяне във Висшата лига и дори се борят за място в Шампионската лига.

Ираола успя да запази конкурентоспособността на отбора, въпреки че през лятото клубът се раздели с ключови фигури в защита като Милош Керкез, Деан Хюсеин Илия Забарни. През зимата пък беше продадена и звездата на тима Антоан Семеня. Въпреки всички трудности Борнемут направи феноменален сезон и си гарантира участие в Европа.

Всичко сочи, че именно Ираола е големият фаворит за „Анфийлд“. От своя страна Слот не успя да оправдае очакванията след похарчените близо 500 милиона евро за нови попълнения. Ливърпул остана далеч от големите цели, а това може да коства поста на нидерландеца.

Испанецът прекара голяма част от състезателната си кариера в Атлетик Билбао, а последният му клуб като футболист беше Ню Йорк сити в американската лига. След това започна треньорския си път, който премина през АЕК ЛАрнака, Мирандес и Рао Валекано, преди да изгради впечатляващия проект в Борнемут.

По ирония на съдбата "черешките" могат да застигнат Ливърпул в последния ден от сезона. Понастоящем Ливърпул е 5-и с 59 точки, на 3 пред Борнемут. В 38 кръг "червените" приемат Брентфорд, докато "червено-черните" гостуват на Нотингам.

