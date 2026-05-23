Никола Цолов излиза от първа редица в Монреал

Българският пилот Никола Цолов ще започне на старта от първа редица в основното състезание на Формула 2 в Монреал утре. Състезателят на „Кампос“ завърши четвърти в квалификацията, но се изкачи до втора позиция на решетката след наказания за двама от пилотите пред него. Така Цолов получава отлична възможност да атакува силен резултат още от старта. До него на първа редица ще бъде Лорънс ван Хьопен.

Промяната в подреждането дойде след санкции за Рафаел Камара от „Инвикта“ и Алекс Дън от „Родин“. Двамата бяха наказани със три места назад както за спринта, така и за основното състезание, след като са задържали свой съперник по време на квалификацията.

За Цолов това означава сериозен шанс в едно от най-важните състезания от уикенда. Стартът от втора позиция му дава по-добра видимост, по-чиста първа обиколка и възможност да се включи директно в битката за победата или за подиума.

Монреалският уикенд вече се развива благоприятно за българина, който ще трябва да използва максимално новата си изходна позиция. В основното състезание стратегията, управлението на гумите и реакцията при старта ще бъдат решаващи за това дали първата редица ще се превърне в голям резултат.

