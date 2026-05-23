Ръсел помете конкуренцията и взе първото място за спринта

Пилотите на Мерцедес Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели заеха първите две места в квалификацията за спринта в Гран При на Канада, провеждащ се в Монреал. Британецът беше най-бърз във финалната трета част и записа 1:12,965 минути със меките сликове. Антонели остана само на 0,068 секунди зад съотборника си и оформи изцяло първа редица за Мерцедес. Така германският тим ще стартира спринта от най-силната възможна позиция, докато съперниците ще трябва да атакуват още от първите метри.

На втора редица ще бъдат двамата пилоти на Макларън. Ландо Норис ще потегли трети, след като остана на 0,315 секунди от Ръсел, а Оскар Пиастри ще стартира четвърти със изоставане от 0,334 секунди. Разликите в челото оставиха обещание за оспорен спринт, в който стартът и първата обиколка може да се окажат решаващи.

Ферари също стигна до челната шестица. Люис Хамилтън и Шарл Леклер ще започнат непосредствено зад пилотите на Мерцедес и Макларън, което им дава шанс да се намесят в битката, ако темпото им в състезателни условия се окаже по-силно от квалификационното.

В топ 10 попаднаха още двамата пилоти на Ред Бул - Макс Верстапен и Исак Хаджар, както и Арвид Линдблад от Рейсинг Булс и Карлос Сайнц от Уилямс. Подреждането обещава сериозно напрежение в средата на челната група, където всяка позиция в спринта ще бъде ценна.

