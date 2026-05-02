Норис поведе атаката на Макларън в Маями, Антонели остана втори

Ландо Норис от отбора на Макларън спечели квалификацията за спринта на Гран При на Маями и ще стартира от първа позиция, след като изпревари младата звезда на Мерцедес и лидер в класирането във Формула 1 Кими Антонели. Британецът показа отлична форма и даде сериозна заявка за силен уикенд.

Норис беше по-бърз с 0,222 секунди от Антонели след решаващата обиколка и спря хронометрите на 1:27,869 минута. Съотборникът му в Макларън Оскар Пиастри се нареди трети, следван от Шарл Льоклер с Ферари на четвърта позиция, докато Макс Верстапен от Ред Бул остана пети.

„Беше страхотно, перфектен резултат за нас. Хубав начин да възнаградим всички в отбора. Имаме много нови подобрения по колата, така че е хубаво да усетим отново сцепление и е хубаво да възнаградим момчетата и момичетата, които са вложили много труд в това. Винаги съм обичал Маями, както пистата, така и всичко извън нея. Това е добър резултат за нас. Разбира се, това е само началото на уикенда, все още има дълъг път, но е хубаво да започнем с това“, заяви Норис пред Formula1.com.

Британецът е действащ световен шампион във Формула 1 и през миналия сезон спечели седем старта от календара. Той има и специална връзка със трасето в Маями, където записа първата си победа в кариерата през 2024 година.

От своя страна 19-годишният Антонели продължава да впечатлява, след като триумфира в последните две състезания - в Китай и Япония, и в двата случая от полпозишън. Италианецът остава сериозен претендент за нов успех, въпреки че този път ще стартира от втора позиция.

Спринтовото състезание е по-късно днес, а основният старт за Гран При на Маями е в неделя от 23:00 часа българско време.

