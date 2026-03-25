Шефът на Мерцедес проговори за Верстапен

Ръководителят на Мерцедес Тото Волф коментира информацията за евентуалния трансфер на четирикратния световен шампион Макс Верстапен в германския отбор.

Пред "oe24" той заяви: "Изненадващо е, че тези глупави слухове се появяват вече през март. Тези неща обикновено се обсъждат през юли. Не знам кой ги е започнал сега. Имаме дългосрочни договори с двама пилоти. Не бих могъл да бъда по-щастлив. И двамата показват отлични резултати и няма причина дори да мислим за промяна. Казвам това с най-голямо уважение към Макс".

28-годишният пилот на Ред Бул завърши втори в класирането на пилотите миналия сезон. Освен това той е начело в класацията по доходи сред състезателите от шампионата през последните четири години, пише "Топ спорт".

