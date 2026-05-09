Грозен скандал спря Черно море-Ботев Пловдив

Черно море победи Ботев Пловдив с 2:0 в мач с много напрежение от група Б на плейофите, но двубоят на "Тича" бе помрачен от сериозен скандал. Срещата беше прекъсната в 73-ата минута за повече от 15 минути, след като футболистът на гостите Антоан Конте напусна терена заради обиди от трибуните. В крайна сметка варненци стигнаха до важен успех и се доближиха само на точка от лидера Локомотив Пловдив в битката за първото място и баража за Лигата на конференциите.

Напрежението достигна връх в 73-ата минута, когато Антоан Конте отказа да продължи мача след обиди от фенове на домакините.

Футболистът на Ботев Пловдив напусна терена, а играта беше спряна за повече от четвърт час. Играчите и треньорският щаб на пловдивчани се опитаха да убедят Конте да се върне, но ситуацията остана изключително напрегната.

Малко по-късно Енок Куатенг също изрази подкрепа към съотборника си, а двамата бяха заменени в 88-ата и 89-ата минута.

Съдията добави минимални 16 минути към редовното време заради дългото прекъсване.

Преди скандала домакините вече водеха в резултата. В 40-ата минута след намеса на ВАР съдията отсъди дузпа за игра с ръка на Антоан Конте в наказателното поле.

Минута по-късно Асен Чандъров беше точен от бялата точка и даде аванс на Черно море.

Варненци имаха и още ситуации преди почивката. Георги Лазаров и Васил Панайотов опитаха удари, а вратарят на Ботев Даниел Наумов трябваше да се намесва решително.

Гостите също имаха възможности да стигнат до гол. Още през първата част Кристиан Томов спаси опасен удар с глава на Франклин Маскоте.

След почивката Никола Илиев и Чимези Уилямс също опитаха да застрашат вратата на Черно море, но без успех.

В самия край домакините стигнаха и до втори гол. В 90+15-ата минута съдията отсъди нова дузпа - този път за нарушение срещу Васил Панайотов.

Асен Дончев реализира от бялата точка в 90+16-ата минута и оформи крайното 2:0.

След победата Черно море събра 51 точки и се доближи само на точка от лидера в групата Локомотив Пловдив, който има 52.

