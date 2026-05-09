РБ Лайпциг влезе в Шампионската лига след драматичен успех

РБ Лайпциг официално си гарантира участие в Шампионската лига през следващия сезон след като се наложи с 2:1 над Санкт Паули в 33-я кръг на Бундеслигата. "Биковете" решиха мача след две ключови ситуации, тръгнали от статични положения на капитана Давид Раум. В същото време битката за последната квота за турнира остана напълно отворена, след като Щутгарт и Хофенхайм също записаха победи. Санкт Паули пък остава сериозно застрашен от изпадане.

Гостите от Санкт Паули създадоха сериозни проблеми на Лайпциг през първото полувреме и дори удариха напречната греда, но не успяха да стигнат до гол.

В самия край на първата част Ксавер Шлагер даде аванс на домакините след подаване на Кристоф Баумгартнер.

През второто полувреме Давид Раум отново се оказа в центъра на събитията. След негово центриране от корнер Вили Орбан покачи на 2:0 и на практика реши двубоя.

Късният гол на резервата Абдулайе Сийсе в 86-ата минута върна интригата за кратко, но не промени крайния победител.

Щутгарт направи огромна крачка към Шампионската лига след успех с 3:1 над Байер Леверкузен. Гостите поведоха още в първата минута чрез Алейш Гарсия след контраатака, започната от Кристиан Кофане.

Домакините обаче реагираха светкавично. Елмедин Демирович изравни още в петата минута, а в добавеното време на първата част Максимилиан Мителщет реализира дузпа за пълен обрат. Крайното 3:1 оформи Дениз Ундав в 58-ата минута след асистенция на Джейми Левелинг.

Хофенхайм също запази надеждите си за Шампионската лига след трудна победа с 1:0 над Вердер Бремен. Гостите играха почти цял мач с човек по-малко, но въпреки това създадоха няколко опасни контраатаки.

Хофенхайм обаче успя да вземе трите точки и така остана с равен актив със Щутгарт преди последния кръг.

Първенство на Германия по футбол, мачове от 33-я кръг на Бундеслигата:

Аугсбург - Борусия Мьонхенгладбах - 3:1

Хофенхайм - Вердер Бремен - 1:0

РБ Лайпциг - Санкт Паули - 2:1

Щутгарт - Байер Леверкузен - 3:1

По-късно днес:

Волфсбург - Байерн Мюнхен

Утре:

Хамбургер ШФ - Фрайбург

Кьолн - Хайденхайм

Майнц - Унион Берлин

От петък:

Борусия Дортмунд - Айнтрахт - 3:2

Байерн е шампион с 83 точки, следван от Борусия Дортмунд със 70, РБ Лайциг с 65. По-нататък в класирането са Щутгарт и Хофенхайм с по 61, Байер (Леверкузен) е на 6-ото място с 58 и други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com