Съндърланд спря Юнайтед, но не и похода му към топ 3

Манчестър Юнайтед направи важна крачка към място в първата тройка на Висшата лига след 0:0 при гостуването си на Съндърланд в 36-я кръг. Двубоят не предложи много футболни емоции, но точката се оказа ценна за "червените дяволи", които увеличиха преднината си пред Ливърпул на шест точки два кръга преди края. Съндърланд пък продължи серията си без победа срещу отбор от челната четворка, която вече достигна 29 мача.

Ламенс спаси Юнайтед

Домакините започнаха по-активно и още в първите минути бяха близо до откриване на резултата.

Енцо льо Фе организира отлична атака с бързо подаване и намери Ноа Садики на отлична позиция срещу вратата. Стражът на Юнайтед Сене Ламенс обаче реагира блестящо и спаси сигурен гол.

Малко по-късно Съндърланд поиска дузпа за игра с ръка на Амад Диало след удар на Льо Фе, но съдията Стюърт Атуел и ВАР прецениха, че нарушение няма.

Юнайтед почти не заплаши

Гостите имаха сериозни проблеми в атака през първата част. Единственото по-опасно положение пред тях се откри пред Джошуа Зиркзее, но нидерландецът не успя да завърши добре.

След почивката ситуацията не се промени особено, а Ламенс отново трябваше да се намесва решително, включително при опасен удар на Броби.

Брайтън и Борнемут също спечелиха

В другите мачове от деня Брайтън затвърди седмото си място след убедителна победа с 3:0 над изпадналия Уулвърхямптън.

Борнемут пък взе ценен успех с 1:0 като гост на Фулъм в мач, в който и двата отбора останаха с по десет души още преди почивката. Единственото попадение реализира бразилецът Райън в 53-ата минута.

Първенство на Англия, срещи от 36-ия кръг на Висшата лига:

Ливърпул - Челси 1:1

Брайтън - Уулвърхямптън 3:0

Фулъм - Борнемут 0:1

Съндърланд - Манчестър Юн 0:0

По-късно днес:

Манчестър Сити - Брентфорд

В неделя:

Бърнли - Астън Вила

Кристъл Палас - Евертън

Нотингам - Нюкасъл

Уест Хям - Арсенал

Тотнъм - Лийдс

В понеделник:

Начело в класирането е Арсенал със 76 точки от 35 мача, пред Манчестър Сити със 71 (34), Манчестър Юнайтед с 65 (36), Ливърпул с 59 (36), Астън Вила има 58 и други.

