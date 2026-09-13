Колумбия взе върха без гол. Португалия попадна в капана на големия път
Нулевото шоу в Маями прати колумбийците срещу Гана, а португалците към тежък сблъсък с Хърватия
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Нулевото шоу в Маями прати колумбийците срещу Гана, а португалците към тежък сблъсък с Хърватия
„Трите лъва“ натискаха, удариха греда в края и изпуснаха победата пред многобройните си фенове във Фоксбъро
Вратарят Сене Ламенс се превърна в герой при нулевото реми на "Стейдиъм ъф Лайт"
Пропуски и греда запазиха интригата жива в битката за Висшата лига
Малко положения и червен картон в края белязаха безличния двубой
Отменен гол, греда и пропуски в последните минути оставиха двата тима без предимство
Отменен гол в края лиши домакините от победа срещу Лече
„Зелено-белите“ удържаха 0:0 на „До Драгао“ и продължават битката
Предпазлив мач без положения завърши 0:0, Жиру не успя да промени развоя
„Ла фурия“ не успя да вкара дори срещу 10 души, Кабаков показа червен картон в края
Българинът се появи късно в игра и едва не донесе победата на гостите, но вратарят Цолакис спаси
Йери Мина бе изгонен, а пропуските оставиха 0:0 в Серия А
Нулево равенство за "Левски" в Марибор. Срещата бе първа от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Адениджи и Георги Костадинов пропуснаха в кра...
Класирането на "Манчестър Юнайтед" във фазата на елиминациите е под въпрос след като снощи отборът постигна нулевото равенство с "ПСВ Айндховен". Дву...