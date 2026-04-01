Испания се издъни срещу Египет въпреки числено предимство

Испания и Египет завършиха 0:0 в контролна среща, ръководена от Георги Кабаков, като испанците не успяха да се възползват дори след червен картон за съперника в края. Българският съдия изгони защитника Хамди Фати в 84-тата минута, но „ла фурия“ не стигна до победата. Двубоят беше предпоследна проверка за иберийците преди старта на Мондиала. Египет също ще участва на световните финали.

Испанците излязоха с 10 различни титуляри в сравнение с контролата срещу Сърбия, спечелена с 3:0 преди дни, като единствен Ламин Ямал запази мястото си в стартовия състав. Селекционерът Луис де ла Фуенте спази намерението си да не натоварва прекалено младия талант и го смени още на почивката.

Испания създаде куп положения през целия мач, но така и не успя да преодолее защитата на съперника и да намери път към мрежата.

