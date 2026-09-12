Обявиха нова контрола на България
Срещата ще се проведе на 1 юни от 19:00 ч. на стадион "Христо Ботев" в Пловдив
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Срещата ще се проведе на 1 юни от 19:00 ч. на стадион "Христо Ботев" в Пловдив
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