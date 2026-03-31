Драма до последната минута! Германия повали Гана в Щутгарт

Националният тим на Германия записа драматична победа с 2:1 над Гана в контролна среща, решена в самия край. Двубоят в Щутгарт вървеше към равенство, но късен гол обърна развоя и донесе успех на домакините. Срещата се превърна в последна сериозна проверка преди обявяването на състава за предстоящото световно първенство.

Германците поведоха в добавеното време на първата част, когато Кай Хаверц реализира дузпа за 1:0. Наказателният удар бе отсъден след игра с ръка на Йонас Аджетей и даде заслужена преднина на домакините.

След почивката Гана показа характер и стигна до изравняване в 70-ата минута. Дерик Кон проби по левия фланг и подаде към Абдул Фатау, който от близка дистанция не сгреши за 1:1.

Мачът вървеше към равенство, но в 88-ата минута Германия нанесе решаващ удар. Лерой Сане изведе Дениз Ундав, който овладя и хладнокръвно реализира за крайното 2:1.

За тима, воден от Юлиан Нагелсман, това е втора победа в мартенските контроли след успеха с 4:3 над Швейцария. Срещата бе и последна проверка преди окончателния избор на състава за Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада.

Очаква се селекционерът да обяви окончателния списък на 12 май, като след този успех Германия влиза в решителната фаза на подготовката със самочувствие и стабилна форма.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com