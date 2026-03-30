Франция с категоричен успех 3:1 - новата звезда избухна

Франция победи Колумбия с 3:1 в контролна среща от подготовката за Мондиал 2026 и записа втори пореден успех в рамките на турнето си в САЩ. Селекционерът Дидие Дешан заложи на променен състав, но „петлите“ отново показаха класа и ефективност.

В центъра на вниманието попадна младият талант Дезире Дуе, който реализира два гола. Французите контролираха мача през по-голямата част от времето и не оставиха съмнение в превъзходството си.

Резултатът бе открит в 29-ата минута, когато Дуе получи топката пред наказателното поле и с прецизен удар направи 1:0. Малко преди почивката Франция удвои преднината си - след центриране отдясно Маркюс Тюрам изпревари защитата и отбеляза с глава за 2:0.

В началото на второто полувреме Тюрам отново бе в основата на опасностите и асистира на Дуе за трети гол, с който мачът на практика бе решен. Колумбия стигна до почетно попадение в 77-ата минута чрез Хаминтон Кампас след подаване от Джеферсон Лерма.

С успеха Франция затвърди доброто си представяне в контролите, след като по-рано надделя и над Бразилия. Отборът демонстрира дълбочина в състава и сериозна конкуренция за титулярните места преди световното първенство.

