ЦСКА се изложи здраво в първата контрола в Турция

ЦСКА загуби с 0:2 от Корона Киелце първата си контрола от зимната си подготовка в Турция. Двата гола за поляците от Корона заби Мариуш Степински (61', 80').

Три от новите попълнения на "армейците" - Андрей Йорданов, Исак Соле и Алехандро Пиедраита, започват от първата минута, а резерви останаха Макс Ебонг, Лео Перейра и Димитър Евтимов. Джеймс Ето'о изостава с подготовката и не взе участие в проверката.

За Корона в стартовата единайсеторка бе Владимир Николов, докато Виктор Попов влезе в игра на полувремето.

Първата добра възможност за ЦСКА бе пропусната от Пастор в 15-ата минута, след като бразилският защитник бе спрян от добра намеса на противниковия вратар.

В края на полувремето Соле изведе Пиедраита сам срещу вратаря, но той стреля неточно. Малко след това Бруно Жордао допусна елементарна грешка, но противников футболист пропусна от чиста позиция.

След подновяването на играта Христо Янев направи промени в състава на „армейците“, като от новите попълнения на терена се появиха Лео Перейра и Макс Ебонг.

В 60-ата минута Корона поведе в резултата чрез Мариуш Степински. Десет минути преди края на проверката отново Степински бе точен за 2:0 в полза на поляците. Защитникът на ЦСКА Адриан Лапеня имаше претенции за попадението и репликира страничния съдия, за което получи директен червен картон. Испанецът обаче се извини и съдията отмени наказанието.

