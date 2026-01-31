ЦСКА удари Дунав Русе в последната си контрола

Отборът на ЦСКА надигра с 3:1 Дунав Русе в последната си прителска среща преди подновяването на сезона в Първа лига.

В 14-та минута футболист на Дунав опита да изчисти топката, но я прати право на крака на Бруно Жордао, а португалецът с хубав удар от дъгата на наказателното поле направи безпомощен Георги Китанов.

В 75-та минута след дълго подаване на Лумбард Делова, бившият играч на Пирин и Ботев Пловдив Брахими овладя в наказателното поле и с техничен удар изпрати топката в пазената от Марио Младенов врата за 2:0.

Пет минутги по-късно след центриране от свободен удар, високият 195 см централен защитник се измъкна от Давид Сегер и Андрей Йорданов и с глава разпечатата вратата на Димитър Евтимов.

В 86-та минута Леандро Годой, който се появи в игра след почивката, се справи с двама играчи на Дунав и с шут в далечния ъгъл направи резултата 3:1.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com