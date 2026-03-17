ФИФА взе ключово решение за Иран

ФИФА няма да премести мачовете на Иран по време на Световното първенство. Страната от Близкия Изток иска да проведе двубоите си в Мексико, а не в САЩ.

По-рано президентът на Иранската футболна федерация Мехди Тадж обяви, че организацията води преговори за прехвърляне на мачовете на националния отбор на страната му на Мондиала това лято.

Както съобщава "The Times" обаче, това предложение не е обсъдено с ФИФА, която смята подобен ход за "неосъществим". Билетите за мачовете вече са продадени и отлагането им ще засегне и други участващи отбори.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com