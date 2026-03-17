ФИФА взе ключово решение за Иран
17 мар 26 | 15:57
522
ФИФА няма да премести мачовете на Иран по време на Световното първенство. Страната от Близкия Изток иска да проведе двубоите си в Мексико, а не в САЩ.

По-рано президентът на Иранската футболна федерация Мехди Тадж обяви, че организацията води преговори за прехвърляне на мачовете на националния отбор на страната му на Мондиала това лято.

Както съобщава "The Times" обаче, това предложение не е обсъдено с ФИФА, която смята подобен ход за "неосъществим". Билетите за мачовете вече са продадени и отлагането им ще засегне и други участващи отбори.

Автор Стандарт Новини
