Внимание! Страшна зараза плъзва от Гърция

Здравните власти в Гърция са в състояние на повишена бдителност, след като на остров Закинтос бяха регистрирани три случая на лептоспироза. По информация на телевизия „Антена“, болестта е довела до смъртта на 74-годишен пациент. Другите двама заразени са млади мъже на 21 и 34 години, като единият вече е изписан, а другият остава под лекарско наблюдение без опасност за живота, съобщава"Блиц".

Националната организация за обществено здраве (ЕОДИ) изключи наличието на епидемиологична връзка между тримата пациенти. Те живеят в различни райони на острова, нямат роднинска връзка и не работят на едно и също място.

Въпреки това, експерти посочват, че Закинтос традиционно се характеризира с по-висока честота на случаите на тази инфекция.

Специализиран екип вече е изпратен на място, за да анализира ситуацията и да набележи мерки за ограничаване на разпространението. Предполага се, че наводненията и проливните дъждове в края на март са основен фактор за активирането на бактериите от рода Leptospira.

Лептоспирозата е опасно заболяване, което се предава на хората чрез контакт със замърсена вода, почва или храна, най-често инфектирани от урината на гризачи. Бактерията прониква през лигавиците или наранена кожа. Типичните симптоми включват:

Висока температура и силно главоболие;

Мускулни болки и умора;

Повръщане;

При тежки форми – увреждане на черния дроб и бъбреците.

Своевременното лечение е от решаващо значение, тъй като в противен случай болестта може да доведе до фатални последици. За превенция на жителите и гостите на острова се препоръчва избягване на контакт с потенциално замърсена вода и стриктна лична хигиена.

