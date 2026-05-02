Цветомир Найденов отново ръси бисери за Левски и ЦСКА

Босът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов използва социалните мрежи, за да отговори дали тимът му ще прави шпалир на Левски. Той беше категоричен, че ще поздрави "сините" в последния мач за сезона, който е между двата тима в Бистрица.

"Понеже много фенове на Левски ме питат : Ще има ли шпалир? Нека Левски да стане шампион първо, гостуват ни в последния кръг на Ла Бонбонера и ще ги поздравим. Ние сме спортсмени и уважаваме спортните постижения, все пак сме тръгнали от А окръжна.

Иначе такива "шпалири" да ви играем с 10 резерви, ние не сме по тая част", гласеше постът във Facebook.

