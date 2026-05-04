83 години от рождението на Гунди. Левски не забравя легендата

Левски отбеляза 83-я рожден ден на най-голямата си легенда Георги Аспарухов. По-късно днес клубът ще почете Гунди и с поднасяне на цветя пред бюст-паметника му. Денят за пореден път събра емоцията и паметта на поколения привърженици. За сините името му остава символ, който не избледнява.

В официалната си позиция клубът подчерта, че датата носи едновременно гордост и тиха болка. „Днешният ден е особен за всеки левскар. Ден на гордост, но и на тиха болка“, написаха от Левски. Оттам припомнят, че съдбата е отнела Аспарухов твърде рано, но делото му остава живо.

От клуба акцентират върху човешките качества на Гунди - морал, отдаденост и пример, които го превръщат в повече от футболист. Според тях той остава безсмъртен, докато има хора, които носят Левски в сърцето си. „Хора като него се раждат рядко, но остават завинаги“, се казва още в посланието.

В текста Аспарухов е определен като символ на Левски и „звездата, която и от небето показва правилния път“. Клубът подчертава, че именно неговата личност е сред причините отборът да бъде възприеман като различен. Почитта към Гунди остава неизменна част от идентичността на сините.

Днес се навършват 83 години от рождението на Георги Аспарухов - име, което продължава да обединява феновете и да вдъхновява нови поколения.

