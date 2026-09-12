Близък човек на Гунди: Ще отнеса тайни в гроба!
На 30 юни се навършиха 55 години от кончината му
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На 30 юни се навършиха 55 години от кончината му
Павел Иванов става звезда в платформите Amazon Prime Video и Vimeo
Клубът с емоционално послание и поклон пред символа на синята идея
Той е единственият българин в престижна класация
Свърдано е с днешната панихида на легендите
Престрелки заради финансирането на филма
Днес е едновременно тъжен, но и радостен ден за "Левски" и левскарството
Легендата на Локо Пд с голямо разкрития за покойния Георги Аспарухов
Игрално-документалният филм представя цялостния процес по създаването на продукцията за легендарния Георги Аспарухов - Гунди
Павел Иванов сподели за детството си и подготовката за ролята на великия фурболист
Филмът на режисьора Димитър Димитров проследява историята на легендарния български футболист Георги Аспарухов – Гунди
Филмът оглави поредна класация
Ролята промени живота му
Кое невярното в образа на легендата
Именитата изпълнителка се изповяда
Лентата ще бъде показана от 19:00 часа
Какъв късмет е споходил Андрей Аспарухов
Актьорът впечатли България с превъплъщението си в Георги Аспарухов
Поредна изненада в родния тв ефир
Филмът стана сериозен хит, какви са печалбите