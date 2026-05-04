Тежък удар за Гришо! Историческо пропадане в класацията

Григор Димитров отбеляза мощен спад в световната ранглиста на АТР и вече заема 170-о място, след като загуби 33 позиции. Това е най-слабото класиране на българина от септември 2010 г., когато е бил извън топ 180. Спадът идва на фона на слаби резултати и ограничено участие в последните турнири. Така най-успешният български тенисист навлиза в един от най-трудните периоди в кариерата си.

В краткосрочен план ситуацията се усложнява още повече, тъй като Димитров няма да участва в квалификациите на Мастърс 1000 турнира в Рим. Това означава пропусната възможност за бързо връщане на позиции и натрупване на точки. Отсъствието от подобен турнир ограничава шансовете за незабавна реакция в класирането.

Все пак има и известен позитивен елемент. До края на сезона на клей българинът има да защитава едва 20 точки, което отваря възможност за по-лесно изкачване при добри резултати. Това означава, че при серия от победи той може сравнително бързо да започне да възстановява позициите си.

В ранглистата присъстват още двама българи в топ 500. Димитър Кузманов заема 315-о място, а Пьотр Нестеров е 428-и. Младият талант Иван Иванов също отбелязва напредък и се изкачва до рекордното за него 597-о място.

На върха в световната ранглиста остава Яник Синер с 14 350 точки, следван от Карлос Алкарас с 12 960 и Александер Зверев с 5805. Лидерите запазват стабилна преднина, докато битката в средата на класирането остава изключително динамична.

