Тотнъм изригна на Вила Парк и излезе над зоната на изпадащите

Тотнъм записа втора поредна победа във Висшата лига и се измъкна над зоната на изпадащите, след като победи Астън Вила с 2:1 като гост. Лондончани събраха 37 точки и изпревариха Уест Хям, който остава под чертата три кръга преди края. Успехът идва след серия от решаващи мачове за Спърс и може да се окаже ключов за оцеляването им. В същото време Вила допусна нов удар в борбата за място в Шампионската лига.

Тотнъм реши мача още в началото със силен старт. Новото попълнение Конър Галахър откри резултата в 12-ата минута, а Ричарлисон удвои в 25-ата след бърза атака. Двата ранни гола поставиха домакините под напрежение и промениха хода на срещата още преди почивката. Спърс контролираха темпото и не допуснаха сериозен натиск в по-голямата част от мача.

Астън Вила върна едно попадение чрез Емилиано Буендия в добавеното време, но това не беше достатъчно за обрат. Тимът от Бирмингам регистрира втора поредна загуба и пропусна шанс да затвърди позицията си в челото. Въпреки това Вила запазва аванс от шест точки пред Борнемут в битката за последната квота за Шампионската лига.

В дъното ситуацията остава напрегната. Уест Хям претърпя тежко поражение с 0:3 от Брентфорд и изостана зад Тотнъм. До края на сезона остават три кръга, което прави всяка точка решаваща в битката за спасение. Спърс ще се изправят срещу Лийдс в следващия кръг в опит да затвърдят позицията си.

Срещи от 35-ия кръг на футболното първенство на Англия:

Астън Вила-Тотнъм - 1:2

Борнемут-Кристъл Палас - 3:0

Манчестър Юнайтед-Ливърпул - 3:2

От събота:

Арсенал-Фулъм - 3:0

Брентфорд-Уест Хям - 3:0

Нюкасъл-Брайтън - 3:1

Уулвърхямптън-Съндърланд - 1:1

От петък:

Лийдс-Бърнли - 3:1

В понеделник:

Челси-Нотингам

Евертън-Манчестър Сити

Начело в класирането е Арсенал със 76 точки, пред Манчестър Сити със 70 и мач по-малко. След тях са Манчестър Юнайтед с 64, Ливърпул и Астън Вила с по 58, Борнемут с 52, Брентфорд с 51, Брайтън с 50, Челси и Фулъм с по 48 и други.

