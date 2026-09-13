Земята погълна алеята пред дома на Никълъс Кейдж
9-метров кратер се отвори след пороите
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9-метров кратер се отвори след пороите
Най-добрият български тенисист се срина до №170, но шансът за обрат остава
Срина се до № 37
Очакват се и експерти от „Метрополитен“и „Софийска вода“ за установяване на причините за инцидента
Връщането назад във времето не се получава
В локалното платно към Окръжна болница в „Младост 1“ вчера се образува огромна яма
Ужас в Люлин
Състоянието на мъжа е тежко, той е със счупен крак и е настанен за лечение
Оцелял е по чудо в 300-метровото пропадане
Бурните води на река Искър във вчерашния ден подкопаха брега и предизвикаха срутването на голяма земна маса
По неофициална информация трима души са пострадали
За щастие пострадали хора няма
Инцидентът е станал в Русе
Багер пропадна в централната част на София. Това предаде БГНЕС и уточни, че инцидентът е станал на улица „Брегалница". Машината е разчиствала строител...
Преасфалтираха дефектаната временна пътна настилка, която е част от пътен възел на Лот 4 на автомагистрала "Струма". На около 150-метровото разстояние...
Мобилизирани са екипи от „Софийска вода", „Топлофикация" и „Метрополитен" и всички се опитват да установят причината за пропадането на участъка от бул...
Във връзка с новото пропадане на част от тротоара и платното на бул."Черни връх" от днес той ще бъде затворен за движение за пешеходци и превозни сред...
Падналият асансьор на улица "Пещерско шосе" в Пловдив аварирал и през зимата на тази година. Това обясни пред "Марица" Иван Куманов- шеф на фирмата "...
В началото на тази седмица трябва да приключи възстановяването на пропадналия пътен участък на столичния булевард "Черни връх". Обещанието беше дадено...
Смолян. Част от пътя Смолян - Асеновград пропадна. Снощи близо 20 м. от асфалтовата настилка на пътя при ресторант "Луковица" се е свлякла. Наложило с...