Столичани се хванаха за главата. Пропадна платно, затвориха ключов път

Изумителна гледка в столицата. Затворен е бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между ул. „Обелско шосе“ и ул. „25-та“ между „Люлин“ и „Обеля“ поради пропадане на пътното платно, съобщиха пред БТА от Столичната община. В близост се изгражда станция на метрото.

Кметът на район „Връбница“ Румен Костадинов написа в профила си във Фейсбук, че на място са екипи на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“. Участъкът е обезопасен. Очакват се и експерти от „Метрополитен“и „Софийска вода“ за установяване на причините за инцидента.

„Уважаеми жители, на Обеля, затворен е бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между „Люлин“ и „Обеля“ поради пропадане на пътното платно. На място са екипи на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и са обезопасили участъка. Очакваме и експерти от „Метрополитен“и „Софийска вода“ за установяване на причините за инцидента. Молим всички да планират маршрутите си, като избягват посочения участък. Очакват се промени в разписанието на градския транспорт! Всичко се прави с цел осигуряване безопасността на гражданите!“, заяви Костадинов.

