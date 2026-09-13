Затварят платно към София на магистрала Струма за 3 месеца
Трафикът се пренасочва двупосочно, предвижда се разширение на трасето
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Трафикът се пренасочва двупосочно, предвижда се разширение на трасето
Очакват се и експерти от „Метрополитен“и „Софийска вода“ за установяване на причините за инцидента
Облекчават трафика по пътя за Гърция
Целта е да не се натрупват огромни колони от камиони и автомобили
Подобно на гигантска негова творба бяло платно покрива планински склон в Северна Италия, където е ледникът Презена
От днес до 17 април включително се забранява влизането на пътни превозни средства по северната половина на локалното платно на бул. "Цариградско шосе"...
Първият мост в България, който ще е по нова уникална за страната технология- с желязно-решетъчно платно ще е в Симеоновград. Новият способ вече се пр...
София. От днес стартират ремонтните дейности по "Цариградско шосе", които ще свалят позволената скорост по булеварда от 80 на 40 км в час. Ограничение...
Париж. Малко платно на световноизвестния испански художник сюрреалист Салвадор Дали беше продадено за 2 млн. евро на търг в Париж.Картината "Малка шев...