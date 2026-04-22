Затварят платно към София на магистрала Струма за 3 месеца

Започва модернизация на участък от първокласния път I-8 в района на ГКПП „Калотина“, като от днес, 22 април, се въвежда временна организация на движението. Ограничено е преминаването в платното в посока София в отсечка от близо 700 метра. Причината е стартирането на строително-монтажни дейности, съобщиха от АПИ. Очаква се ремонтът да продължи няколко месеца и да доведе до подобряване на пропускателната способност.

Заради ремонта трафикът ще преминава двупосочно в платното в посока ГКПП „Калотина“. Ограничението обхваща района при първия километър на пътя София - Калотина.

Водачите трябва да се движат с повишено внимание, тъй като трасето е стеснено и натоварването се очаква да се увеличи, особено в часовете с по-интензивен трафик.

Строителните дейности ще обхванат около 70 метра в зоната на граничния пункт. Предвижда се разширяване на трасето, като след приключването му ще има по две ленти във всяка посока.

Това се очаква да улесни преминаването през един от най-натоварените гранични пунктове и да намали задръстванията.

Изпълнител на обекта е Консорциум „Калотина 2020“ ДЗЗД. Стойността на договора за строително-монтажните дейности възлиза на 521 544,43 евро с ДДС, а срокът за изпълнение е 90 дни.

Строителният надзор е възложен на „Консулт Инженерингс“ ЕООД, като договорът е на стойност 4877,72 евро с ДДС.

След приключване на работата в платното в посока София модернизацията ще продължи в другото платно - към граничния пункт. Общият срок за завършване на всички дейности е планиран до средата на юли 2026 г.

От Агенция "Пътна инфраструктура" напомнят, че остава в сила и ограничение на движението при 103-ия километър на автомагистрала „Струма“ в посока София. Причината е свличане на скална маса, регистрирано на 19 април.

Шофьорите трябва да следят актуалната пътна обстановка и да се съобразяват със въведените ограничения.

