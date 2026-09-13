Затварят платно към София на магистрала Струма за 3 месеца
Трафикът се пренасочва двупосочно, предвижда се разширение на трасето
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Трафикът се пренасочва двупосочно, предвижда се разширение на трасето
Пътната агенция призовава за повишено внимание и ниска скорост
Най-натоварени са пунктовете Капитан Андреево и Лесово
Два камиона с българска регистрация се удариха на пътя от Дунав мост към София. Движението в отсечката е затруднено заради катастрофата, съобщи БГНЕС....
Движението по бул. „Пейо Яворов" е затруднено между Семинарията и Телевизионната кула. Причината е, че продължават ремонтните работи на спукан магистр...