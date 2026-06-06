Река Черна отново изправи Тича на нокти

След краткотрайни, но интензивни валежи река Черна отново излезе от коритото си в района на котленското село Тича, предава Нова телевизия. Разливът е в участъка при моста до пелетната фабрика, където нивото на водата продължава да се покачва.

Заради ситуацията областният управител Михаил Кашеров е разпоредил евакуацията на всички жители от най-ниската част на селото.

Към момента няма данни за сериозни разливи, които да застрашават населението или инфраструктурата.

Властите обаче следят обстановката, тъй като нивото на реката продължава да се повишава.

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