Река Черна отново изправи Тича на нокти
След поредни интензивни валежи
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След поредни интензивни валежи
Военните цяла нощ не подвили крак
Машини извозват калта от улиците, токът все още е прекъснат, а описът на щетите се очаква до дни
При проведените лабораторни изследвания на 18 януари беше констатирано завишаване на стойностите на показател „мътност"
Полицаите свалиха плакат за легендата на Черно море
Прасе тича на свобода в Южния парк на столицата. На тази гледка се натъкнаха хора, използващи последните слънчеви лъчи на месеца за разходка. "Сняг н...
Стадион "Тича" ще има нов вид за домакинството си на "Пирин". Днес бяха демонтирани седалките в сектор "А", който ще бъде обновен за двубоя с благоевг...
Най-добрата настилка и най-доброто осветление ще направим на стадион "Тича" във Варна.Правим го за отбори, които сами са се изградили и са показали ре...
Варна. Благоприятна е ситуацията с язовир "Тича", който се очакваше до 18.00 часа днес да прелее и това да предизвика още повече увеличаване на воднит...
400 души бяха евакуирани в села край Дългопол Варна. Очаква преливане на язовир "Тича", който се намира над язовир "Цонево". Навсякъде има екипи, кои...
Язовир „Тича" прелива с 12,1 куб.м вода в секунда през преливника. Общият обем на водните маси в язовира е 316,400 млн. куб.м. Областният управител на...
В "Черно море" настъпиха сътресения след домакинската загуба от "Марек"
Варна. Две футболни фенки са глобени с 200 лева за обиди, побой и нарушаване на обществения ред, съобщиха от варненската полиция. Малко след приключв...