Село Тича започва тежкото почистване след водния удар на Камчия

Почти 30 военнослужещи участват в разчистването на къщите, пострадали при наводнението в котленското село Тича. Те са от 13-о бригадно командване в Сливен и работят на терен от 8:30 часа тази сутрин. Военните разчистват тиня и кал от дворовете и домовете на хората, след като река Камчия излезе от коритото си и заля около 30 къщи. В селото беше обявено частично бедствено положение, а част от жителите на засегнатите имоти са прекарали нощта при роднини и близки.

Две машини извозват събраната кал от улиците, като тя не се изхвърля в речното корито. Целта е първо да бъдат освободени достъпите до домовете и дворовете, за да могат собствениците да започнат собственото почистване. Обстановката вече е спокойна, а нивото на водата се е понижило значително, но следите от бедствието остават тежки за хората в най-засегнатите къщи.

„Мисля, че до края на деня всяка от къщите ще бъде приведена в поносимо състояние, за да могат собствениците да започнат почистването“, каза пред бТВ областният управител Михаил Кашеров.

По думите му електроснабдяването в района остава прекъснато. Очаква се токът да бъде възстановен в късните следобедни часове днес. Вероятно утре или в понеделник ще започне описването на щетите, след което ще бъдат предприети действия за осигуряване на държавно финансиране за подпомагане на пострадалите домакинства.

Наводнението удари Тича на 4 юни, когато след проливен дъжд в планинския район над селото река Камчия излезе от коритото си. Освен къщи, водата е заляла и участък от пътя Котел-Омуртаг. Информация за усложнената обстановка е постъпила около 16:30 часа, а на места водата е достигнала около един метър височина.

По разпореждане на областния управител е била задействана системата за ранно предупреждение BG-Alert. След първоначалната реакция на институциите днес фокусът вече е върху разчистването, възстановяването на нормалния достъп до домовете и подготовката за оценка на щетите. За хората в Тича най-важното сега е къщите да бъдат почистени достатъчно бързо, за да започне реалното връщане към нормален живот след внезапния воден удар.

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