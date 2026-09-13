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Нови 20 см сняг в Смолянско

Нови 20 см сняг в Смолянско

Нови 20 см снежна покривка се образува в Смолянско. Валежите в областта започнаха от снощи. По високите части има и повече сняг, съобщава БГНЕС. Камер...

13 март | 11:15
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Разчистиха пътя за Доспат

Разчистиха пътя за Доспат

Благоевград. Десетки работници, огнеборци и доброволци успяха за няколко часа да разчистят пътя Гоце Делчев – Сатовча – Доспат от три паднали свлачища...

01 февруари | 16:12
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