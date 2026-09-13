Село Тича започва тежкото почистване след водния удар на Камчия
Машини извозват калта от улиците, токът все още е прекъснат, а описът на щетите се очаква до дни
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Машини извозват калта от улиците, токът все още е прекъснат, а описът на щетите се очаква до дни
Аварийни екипи работят по трасето, движението още не е възстановено
Все още издирват мъжа, изчезнал по време на взрива
Скандал няма. Някой се опитва да направи такъв
Това е седмичният отчет на столичния кмет
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Доброволци имат желание да покажат красотите на България
Напълно е разчистен бетонът от скандалния строеж на братя Павлови в резерват Яйлата, обяви кметският наместник на каварненското село Камен бряг Георги...
Енергията не може да бъде докосната или отместена с ръка, но няма нищо по-важно от това да я насочите правилно. Неслучайно преди 4000 години в Китай с...
Продължава разчистването на свлачището на пътя Асеновград-Смолян. Днес работата на специализираните машини ще бъде съсредоточена върху огромните скалн...
Разчистването на огромното свлачище, блокирало главния път Смолян-Пловдив в района на Югово ще продължи през цялата нощ. По молба на министъра на реги...
Над 420 служители на Южноцентрално държавно предприятие участват ежедневно в премахването на повалена и повредена дървесина от обилните снеговалежи в...
Нови 20 см снежна покривка се образува в Смолянско. Валежите в областта започнаха от снощи. По високите части има и повече сняг, съобщава БГНЕС. Камер...
Благоевград. Десетки работници, огнеборци и доброволци успяха за няколко часа да разчистят пътя Гоце Делчев – Сатовча – Доспат от три паднали свлачища...
Горни Лом. Специализираната инженерна група от военно формирование 28 880 – Белене продължава да изпълнява задачи по разузнаване и повърхностно прочис...
Видин. Военните са извършили разузнаване и са прочистили повърхностно общо 1145 декара от територията, засегната от взрива в завода за утилизация на...
Бургас. Набират се доброволци, които да се включат в екипите за отстраняване на щетите след бедствието, обявиха от Община Бургас. В момента най-голяма...
Монтана. „Нека всички, които говорят, че ГЕРБ си прави пиар, да дойдат и да помогнат на хората, както правим ние. Каним ги да работят, да помагат на х...
София. Кандидатите за народни представители от 23, 24 и 25 МИР в София пристигнаха в град Берковица рано тази сутрин, за да окажат помощ на пострадали...
Враца. Затворници от Враца ще се включат в разчистването след наводнението в Мизия. Такова разпореждане е издал служебният правосъден министър Христо...