Железницата остава блокирана. Разчистват скалите след инцидента край Трявна

Продължава разчистването на падналата скална маса върху железопътната линия между гарите Царева ливада и Трявна, където влак се удари в нея и излезе от релсите. Инцидентът е станал вчера и по първоначални данни се е разминал на косъм от тежка катастрофа. Четирима души са пострадали леко, а движението на влаковете в района остава напълно спряно.

От БДЖ съобщават, че заради аварийния ремонт е въведена временна организация на транспорта. Пътниците от влаковете по направленията Стара Загора-Горна Оряховица, Русе-Пловдив и Плачковци-Горна Оряховица се извозват с автобуси, докато продължава разчистването на трасето и проверките на инфраструктурата.

По предварителна информация свличането на скалната маса е причинено от нестабилни участъци по трасето и вероятно е свързано със атмосферните условия през последните дни, които са увеличили риска от подобни инциденти. Екипи на железопътната инфраструктура извършват огледи, за да установят дали има допълнителна опасност от нови свличания.

Това е втори подобен случай в рамките на дни, след като в петък влак се удари в паднали скали край Мъглиж. Серията от инциденти засилва притесненията за състоянието на железопътната мрежа в планинските участъци и поставя въпроси за необходимостта от спешни мерки за обезопасяване на рисковите зони.

Очаква се движението да бъде възстановено едва след пълно разчистване на линията и гарантиране на безопасността, като от БДЖ призовават пътниците да следят актуалната информация за промените в разписанието.

